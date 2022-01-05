Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
موضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

موضة - مصممون
دارأرماني تلغي عروض الأزياءالرجالية والهوت كوتور بسبب الوباء
    (أنسامد) - يناير 5 - روما - أعلن جورجيو أرماني عن "إلغاء عرض أزياء إمبوريو أرماني وجورجيو أرماني لخريف / شتاء 2022/23 للرجال وعرض جورجيو أرماني بريفيه لربيع وصيف 2022 ،الذي كان من المقرر في يناير ، على التوالي خلال أسبوع الموضة للرجال في ميلانو وأسبوع باريسيان. تصميم الأزياء الراقية ".

    يؤكد بيان الداران "القرار اتخذه المصمم على مضض ، بعد دراسة متأنية ، بالنظر إلى تدهور الوضع الوبائي.

    يظل عرض الأزياء ، كما أعلن المصمم مرارًا وتكرارًا ، لحظة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها ، ولكن حماية صحة وسلامة المتعاونين والجمهور مرة أخرى هي أولوية ". (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    موسيقى هاندل ليلة رأس السنة على الدومو ، رحلة الأضواء والألوان

    ألبوم الصور