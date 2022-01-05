دارأرماني تلغي عروض الأزياءالرجالية والهوت كوتور بسبب الوباء

(أنسامد) - يناير 5 - روما - أعلن جورجيو أرماني عن "إلغاء عرض أزياء إمبوريو أرماني وجورجيو أرماني لخريف / شتاء 2022/23 للرجال وعرض جورجيو أرماني بريفيه لربيع وصيف 2022 ،الذي كان من المقرر في يناير ، على التوالي خلال أسبوع الموضة للرجال في ميلانو وأسبوع باريسيان. تصميم الأزياء الراقية ".



يؤكد بيان الداران "القرار اتخذه المصمم على مضض ، بعد دراسة متأنية ، بالنظر إلى تدهور الوضع الوبائي.



يظل عرض الأزياء ، كما أعلن المصمم مرارًا وتكرارًا ، لحظة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها ، ولكن حماية صحة وسلامة المتعاونين والجمهور مرة أخرى هي أولوية ". (أنسامد).



