فيكتورياز سيكريت موضة من الملائكية إلى الجماعية الشاملة

(أنسامد) - ديسمبر 29 - روما - بمناسبة الذكري الاولي لافتتاح المتجر الذي تبلغ مساحته 2000 متر مربع في ظل كاتدرائية ميلانو صرحت فيرا بورتولاتو ، مدير عام شركة بيركاسي للتجزئة ان فيكتورياز سيكريت وبيركاسي الايطالية سيكونان الطرازان الأقوي و سفيرين للعلامة التجارية وسيكونان جزءًا لا يتجزأ من الإستراتيجية الجديدة للعلامة التجارية الأمريكية للملابس الداخلية .



تركز فيكتورياز سيكريت على استراتيجية جديدة قائمة على الشمولية وعلى مجموعة من النساء الملهمات للتغيير ، مثل العارضتين هايلي بيبر وبيلا حديد ، اللتين انضمتا اليوم إلى مجموعة VS Collective المخصصة لتمكين المرأة.



تشير بورتولاتو الي ان بداية تعاون فيكتورياز سيكريت مع بيركاسي يعود الي عام 2015 ، مما أدى إلى افتتاح ثلاثة متاجر تضم المجموعة الكاملة بالاضافة الي اثنين من متاجر فيكتورياز سيكريت للملابس بالاضافة الي 13 متجرًا لمستحضرات التجميل والإكسسوارات في إيطاليا.



بالإضافة إلى ذلك ، فإن Percassi هي أيضًا شريك امتياز لـ Victoria's Secret لإسبانيا وفرنسا وقريبًا أيضًا في البرتغال.



أيضًا في إيطاليا - يتوقع المدير - تم التخطيط لافتتاحات جديدة ، بدءًا من أول متجر في تورين. بالإضافة إلى المجموعة النسائية التي تضم بالفعل Adut Akech ، عارضة الأزياء ، اللاجئة السابقة وداعمة الصحة العقلية ، الممثلة بريانكا شوبرا ، Amanda de Cadenet ، الصحفية والمصورة ومؤسسة GirlGaze ، إيلين جو ، بطلة العالم في التزلج البهلواني ، ميغان رابينو ، ناشطة في مجال LGBTQIA + ، أنشأت العلامة التجارية صندوق فيكتوريا سيكريت العالمي لسرطان النساء ، الذي يركز على مكافحة سرطان النساء. ويختتم بورتولاتو بأن الثورة تشمل أيضًا الأحجام "من أجل أزياء أكثر شمولاً تستهدف الجميع (أنسامد).



