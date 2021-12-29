فيكتورياز سيكريت موضة من الملائكية إلى الجماعية الشاملة

(أنسامد) - ديسمبر 29 - روما - بمناسبة الذكري الاولي لافتتاح
المتجر الذي تبلغ مساحته 2000 متر مربع في ظل كاتدرائية ميلانو
صرحت فيرا بورتولاتو ، مدير عام شركة بيركاسي للتجزئة ان فيكتورياز
سيكريت وبيركاسي الايطالية سيكونان الطرازان الأقوي و سفيرين
للعلامة التجارية وسيكونان جزءًا لا يتجزأ من الإستراتيجية الجديدة
للعلامة التجارية الأمريكية للملابس الداخلية .
تركز فيكتورياز سيكريت على استراتيجية جديدة قائمة على الشمولية
وعلى مجموعة من النساء الملهمات للتغيير ، مثل العارضتين هايلي
بيبر وبيلا حديد ، اللتين انضمتا اليوم إلى مجموعة VS Collective
المخصصة لتمكين المرأة.
تشير بورتولاتو الي ان بداية تعاون فيكتورياز سيكريت مع بيركاسي
يعود الي عام 2015 ، مما أدى إلى افتتاح ثلاثة متاجر تضم المجموعة
الكاملة بالاضافة الي اثنين من متاجر فيكتورياز سيكريت للملابس
بالاضافة الي 13 متجرًا لمستحضرات التجميل والإكسسوارات في
إيطاليا.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن Percassi هي أيضًا شريك امتياز لـ
Victoria's Secret لإسبانيا وفرنسا وقريبًا أيضًا في البرتغال.
أيضًا في إيطاليا - يتوقع المدير - تم التخطيط لافتتاحات جديدة ،
بدءًا من أول متجر في تورين. بالإضافة إلى المجموعة النسائية التي
تضم بالفعل Adut Akech ، عارضة الأزياء ، اللاجئة السابقة وداعمة
الصحة العقلية ، الممثلة بريانكا شوبرا ، Amanda de Cadenet ،
الصحفية والمصورة ومؤسسة GirlGaze ، إيلين جو ، بطلة العالم في
التزلج البهلواني ، ميغان رابينو ، ناشطة في مجال LGBTQIA + ،
أنشأت العلامة التجارية صندوق فيكتوريا سيكريت العالمي لسرطان
النساء ، الذي يركز على مكافحة سرطان النساء. ويختتم بورتولاتو بأن
الثورة تشمل أيضًا الأحجام "من أجل أزياء أكثر شمولاً تستهدف
الجميع (أنسامد).