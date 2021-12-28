مشروع مونكلير سيليكت الجديد لأول مرة مع الامريكية اليشيا كيز

(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - ظهر شروع مونكلير سيليكت الجديد لأول مرة مع الامريكية اليشيا كيز حيث تم عرض مجموعة مختارة من الملابس والاكسسوارات برعاية شخصيات مختلفة.



يقول بيان دار الازياء الرافية الايطالية ان المشروع الرقمي الجديد ، الذي سيتم تنسيقه من قبل بعض أكثر الشخصيات إلهامًا في عالم الرياضة والأزياء والأعمال والترفيه.



مدعوون من خلال "A day in NYC" إلى الانغماس في أجواء المدينة واكتشاف وشراء الملابس والإكسسوارات التي اختارها الفنان شخصيًا ، والاستماع إلى أحدث ألبوماته أثناء البث.



"نحن نبحث دائمًا - كما يقول المدير ريمو روفيني - عن طرق جديدة للتفاعل مع عملائنا وتقديم تجارب فريدة وجذابة لهم قادرة على خلق شعور قوي بالانتماء إلى مجتمعنا".



الاختيار برعاية أليشيا كيز هو الفصل الأول من المشروع الجديد ، والذي سيستمر في عام 2022 (أنسامد).



