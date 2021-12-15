دار الازياء ميزون سيليستينو تحصل علي جائزة تغير المناخ

(أنسامد) - ديسمبر 15 - روما - حصلت دار الأزياء التاريخية في كالابريا ميزون سيليستينو، على جائزة "تغير المناخ والهجرة 2021" ، التي تُمنح لشركات التصنيع والشخصيات الرفيعة التي ميزت نفسها في السياسة والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصاد المستدام.



وسيتم تسليم الجائزة الي كاترينا سيليستينو ، المتحدثة باسم الدار.



سيقام حفل توزيع الجوائز ، الذي يحضره وزير العمل أندريا أورلاندو ، ونائب وزير الداخلية السابق ماتيو موري ، المسؤول الآن عن الهجرة يوم الخميس 16 ديسمبر فيالنصب التذكاري في مجمع بيشيني في روما.



حصلت الدار علي هذه الجائزة الميزة ، بعد تاريخ عائلي طويل في قطاع النسيج ذي القيمة الفنية ، في ابتكار تقليد إنتاج يعود إلى قرون إلى حد السير على منصات عروض الأزياء الراقية...وهي شاهدًا على التفاعل الصارم بين التنمية الاقتصادية والابتكار التكنولوجي وحماية البيئة ، تم تصنيف ميزون سيلستين على أنها حقيقة ولدت وتوطدت على مر السنين في توازن محترم بين مصفوفة الهوية والاستخدام الصارم للألياف الطبيعية في إنشاء أقمشةها ، الابتكار في إعادة صياغة الأسلوب للتصميمات التي تم إنشاؤها في اللحمة وفي الدفع المستهدف دائمًا نحو اتجاهات الموضة الجديدة اليوم.



وبهذه المناسبة اعلنت الدار عن افتتاح صالة العرض الرومانية الجديدة يوم السبت 18 ديسمبر في الموقع الجديد في فيا ديلا فيتا في قلب ترايدنت وفي روما سيتم تقديم عطر "Eugène" ، وهو عطر الغرفة الرقيق الذي يحمل اسم مؤسس الدار. (أنسامد).



