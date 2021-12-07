مونكلر يصمم الزي الجديد للانتر

(أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - تم الاعلان عن تعاون جديد لشركة مونكلر ، والتي ستكون على مدى السنوات الثلاث المقبلة الشريك الرسمي للارتداء لنادي كرة القدم FC Internazionale Milano.



أوضحت العلامة التجارية ، في مذكرة ، أنها ستلبس الفريق الأول للإنتر والمدرب سيموني إنزاجي وإدارة النادي للالتزامات الرسمية لموسم 2021-22 ، بمجموعة من 15 قطعة ملابس وإكسسوارات خاصة بالرمز .



تتسم ملابس مونكلر الخارجية - كما هو موضح - بروح مريحة وديناميكية لإطلالة شاملة تجمع بين الأسلوب غير الرسمي والأناقة في الملابس.



قام باولو بيليغرين ، مصور ماغنوم ، بتصوير اللاعبين هاكان شلهانوغلو ، وخواكين كوريا ، ودينزل دومفريز ، وإيدن ديكو ، ولاوتارو مارتينيز ، والمدرب سيمون إنزاجي مع إطلالات المجموعة.



(أنسامد).



