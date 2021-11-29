عروض أزياء فيتوريو كامياني في وارسو

(أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - اقيمت عروض أزياء فيتوريو كامياني الراقية في وارسو في المعهد الثقافي الإيطالي وهي مجموعة مستوحاة من من الفنان الأمريكي مارك روتكو .



تم تقديم مجموعة خريف / شتاء 2021-2022 الجديدة في مقر المعهد الثقافي الإيطالي ، بحضور السفير الإيطالي ألدو أماتي ، كجزء من الفعالية التي نظمتها إيوا برددين بعنوان"الموضة يمكن أن تكون فنًا".



يقدم فيتوريو كامياني وزوجته دانييلا برنابي ، ازيائهما تحت عنوان صنع في إيطاليا وفي مدينة سان بينيديتو ديل ترونتو في بولندا ، خلال الأيام الأربعة التي قضياها كضيوف على المعهد الثقافي الإيطالي في وارسو.



كامياني ، الذي عُرِّف بأنه "شاعر الموضة" لإبداعاته الرومانسية ، على مدار ثلاثين عامًا من حياته المهنية ، غالبًا ما تطرق إلى مقترحاته والقضايا المتعلقة بالفن والأدب والسفر.



هذه المجموعة الأخيرة مخصصة لأحد عباقرة الفن المعاصر ، مارك روثكو ، ولوحة ألوانه التي تتدرج من درجات الألوان الزاهية إلى الداكنة مثل الأزرق والأسود. الثوب الرمزي للمجموعة هو "تنورة ناطحة سحاب" التي تحتوي على بقع كبيرة من اللون بين الطيات السوداء. تنتهي المجموعة بملابس الكوكتيل التي يصفها المصمم بأنها "فساتين الساعة 19". (أنسامد).



