جائزة لامودا للسلام 2021 الي سانتو فيرساتشي

(أنسامد) - نوفمبر 17 - روما - عادت نسخة جديدة من جائزة لامودا للسلام لعام 2021 ، وهي فعالية استضافتها ورعاها المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري التابع لرئاسة مجلس الوزراء التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة التمييز العنصري.



بعد حصول فالنتينو جارافاني وجورجيو أرماني علي الجائزة في المرات السابقة جاء الان الدور علي سانتو فيرساتشي ولاعبة روما إبريما داربوي والصحفية سابيكا شاه بوفيا.



سيقام حفل التسليم ، الذي يتم الاحتفال به كل عام في بروكسل في مقر البرلمان الأوروبي وفي روما في قاعة التبني الدولي لرئاسة مجلس الوزراء ، في 24 نوفمبر.



اعلن القرار مدير المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري التابع لرئاسة مجلس الوزراء - تريانتافيلوس لوكاريليس وماريتو ديون ، رئيس بوابة الأزياء الأفريقية والتي تعد المختبر الدائم للمبادرات والتدخلات الثقافية ضد أشكال وحلقات التمييز العنصري والإقصاء في عالم الموضة والفنون والترفيه والرياضة مع مكاتب في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة. (أنسامد).



