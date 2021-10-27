أرماني في دبي ..10 سنوات علي إقامة فنادق ميلانو والإمارات

(أنسامد) - أكتوبر 27 - روما - وصل مصمم الازياء الايطالي
الكبير جورجيو أرماني الي دبي للاحتفال بمرور 10 سنوات على إقامة
فنادق في ميلانو والإمارات
سيحضر ارماني بهذه المناسبة حفلة موسيقية لكريس مارتن ، زعيم
كولدبلاي و سيبقيل ليلة واحدة فقط التي يعود بها جورجيو أرماني إلى
دبي للاحتفال بالذكرى العاشرة لافتتاح فنادق أرماني في ميلانو
ودبي.
زي وان نايت اونلي- ليلة واحدة فقط - هو حدث متنقل يجلب عالم
ارماني إلى أهم مدن العالم وقد لامس ست مدن حتى الآن ، من لندن إلى
بكين.
يقام حدث دبي بالتزامن مع إكسبو 2020. سيبدأ The One Night Only
Dubai ، الذي سيعقد الليلة في جناح فندق أرماني ، بعرض أزياء
جورجيو أرماني للرجال والنساء لربيع وصيف 2022 ومجموعة مختارة من
الأزياء الراقية جورجيو أرماني إطلالات بريفيه من مجموعة Shine
لخريف / شتاء 2021/22. (يتعامل). (أنسامد).