أرماني في دبي ..10 سنوات علي إقامة فنادق ميلانو والإمارات

(أنسامد) - أكتوبر 27 - روما - وصل مصمم الازياء الايطالي الكبير جورجيو أرماني الي دبي للاحتفال بمرور 10 سنوات على إقامة فنادق في ميلانو والإمارات سيحضر ارماني بهذه المناسبة حفلة موسيقية لكريس مارتن ، زعيم كولدبلاي و سيبقيل ليلة واحدة فقط التي يعود بها جورجيو أرماني إلى دبي للاحتفال بالذكرى العاشرة لافتتاح فنادق أرماني في ميلانو ودبي.



زي وان نايت اونلي- ليلة واحدة فقط - هو حدث متنقل يجلب عالم ارماني إلى أهم مدن العالم وقد لامس ست مدن حتى الآن ، من لندن إلى بكين.



يقام حدث دبي بالتزامن مع إكسبو 2020. سيبدأ The One Night Only Dubai ، الذي سيعقد الليلة في جناح فندق أرماني ، بعرض أزياء جورجيو أرماني للرجال والنساء لربيع وصيف 2022 ومجموعة مختارة من الأزياء الراقية جورجيو أرماني إطلالات بريفيه من مجموعة Shine لخريف / شتاء 2021/22. (يتعامل). (أنسامد).