منصة تربط بين إيطاليا ومصر في مجال التصميم

(أنسامد) - أبريل 9 - روما - تم اطلاق منصة رقمية تهدف إلى ربط إيطاليا ومصر في مجالات التصميم والهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية ، وكذلك في مجالات في الموضة والفن، بواسطة منصة "فيوري صالوني" الإيطالي fuorisalone.it والمجلة المصرية المتخصصة "البيت"، حيث تم تقديمها يوم الخميس في القاهرة بالمعهد الثقافي الإيطالي.



تنطلق المجلة الرقمية الجديدة "كايرو ميلانو ديزاين" اعتبارًا من 15 أبريل، مع إنشاء قسم على الموقع الإلكتروني www.fuorisalone.it.



ويأمل المروجون أن يكون له "امتداد مادي" في سبتمبر خلال أسبوع ميلانو للتصميم.



ومن المتوقع أيضا أن يتم تطوير "العديد من المبادرات" مع العلامات التجارية والمصممين الإيطاليين والمصريين بفضل شبكات منصة فيوري صالوني في إيطاليا ومجلة "البيت" الصادرة عن مؤسسة الأهرام.



قال لوكا فوا في مقطع فيديو تم عرضه لإطلاق المبادرة: نعتقد أن التصميم لغة جيدة جدًا وجميل ومفيد لربط الثقافات المختلفة وتجديد تراث البلدان. لوكا فوا هو المؤسس المشارك للمجلة الجديدة وأستاذ في كلية التصميم في ميلانو.



من جانبه قال كريستيان كونفالونيري، مؤسس مشارك أيضًا : أعتقد اعتقادًا راسخًا أن التعاون الإيطالي المصري الجديد سيكون قادرًا على إنشاء "علاقات" مع "العلامات التجارية والشركات من خلال تطوير مشاريع خاصة. (أنسامد).



