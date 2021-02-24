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موضة - مصممون
بيت ازياء وي الصيني يساند مبادرة صنع في ايطاليا
    (أنسامد) - فبراير 24 - روما - بمناسبة احتفالات العيد السبعين لشعار صنع في ايطاليا قررت مؤسسة تنمية المرأة و الطفل الصينية شينزن التعاون مع مؤسسة كولوني للاشغال الفنية الايطالية من خلال مشروع " الطريق الحرفي" و الذي يتضمن مجالات كثيرة من بينها دورات تدريبية بالاضافة الي مشروع " مدرسة..حرفة..طريق التميز" .

    انشأ المؤسسة الصينية عام 2016 مصمم الازياء وي زهو زها صاحب العلامة التجارية وي و الذي يقدم في ميلانو مجموعته للشتاء القادم .يقول المصمم الصيني ان بيت الازياء الذي يديره كان دائما قريبا من ايطاليا و يؤكد ان الاتفاق بين المؤسستين الصينية و الايطالية تعمل علي تواصل الانشطة و الاصرار علي مواصلة التزامنا بدعم مبادرة صنع في ايطاليا بطريقة حرفية جديدة . (أنسامد).

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