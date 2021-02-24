بيت ازياء وي الصيني يساند مبادرة صنع في ايطاليا

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - بمناسبة احتفالات العيد السبعين
لشعار صنع في ايطاليا قررت مؤسسة تنمية المرأة و الطفل الصينية
شينزن التعاون مع مؤسسة كولوني للاشغال الفنية الايطالية من خلال
مشروع " الطريق الحرفي" و الذي يتضمن مجالات كثيرة من بينها دورات
تدريبية بالاضافة الي مشروع " مدرسة..حرفة..طريق التميز" .
انشأ المؤسسة الصينية عام 2016 مصمم الازياء وي زهو زها صاحب
العلامة التجارية وي و الذي يقدم في ميلانو مجموعته للشتاء القادم
.يقول المصمم الصيني ان بيت الازياء الذي يديره كان دائما قريبا
من ايطاليا و يؤكد ان الاتفاق بين المؤسستين الصينية و الايطالية
تعمل علي تواصل الانشطة و الاصرار علي مواصلة التزامنا بدعم مبادرة
صنع في ايطاليا بطريقة حرفية جديدة . (أنسامد).