ارماني يطلق مجموعته Privé علي شرف ميلانو

(أنسامد) - يناير 27 - روما - كان بيت ازياء ارماني يود اقامة عرضًا حقيقيًا للازياء يحضره الضيوف و النقاد ، للاحتفال بالعودة إلى الحياة الطبيعية ، كان سينظم ذلك العرض في قصر اورسيني بميلانو وليس في باريس ، كرمز للنهضة.



الا ان الظروف الصحية و جائحة كورونا التي لا تزال تخيم علي العالم وقفت حائلا امام امكانية فتح أبواب قصر اورسيني.. لكن جورجيو أرماني لم يتخلَّ عن اهداء مجموعته Privé الجديدة ، المعروضة على الإنترنت اليوم لتكريم لميلانو.



ويقول المصمم في مؤتمر صحفي اقيم في قصر اورسيني "يجب أن ندرك أن ميلانو يمكن أن تكون منطقة من الهدوء والأناقة ، فهي مثل جزيرة منفصلة في العالم .



ربما ترتدي بدلة من الحرير والكشمير واللامي المرصعة بالجواهر ، وكلها مزينة بخيوط من الكريستال ، والتي تفتتح العرض ، قبل أن تفسح المجال لسلسلة من العجائب: تحف مخملية حريرية مطرزة جميعها بالكريستال ، وسترات من الساتان المنزلق مع قلادات-سترات ، فساتين ذات ياقة مزينة بمراوح بليسيه المرصعة بالأحجار الكريمة ، إبداعات من التول مع شلالات من الطائرات النفاثة ، والسراويل الرفيعة والقمصان الطويلة ذات الزخارف الزهرية أو الصدفية. كلها ذات الوان فاتحة او منقوشة ، من الأحمر الأرجواني إلى الأخضر المائي ، من الرمادي إلى الأخضر إلى الأزرق الكوبالت ..وفي النهاية فستان من التل الرائع الذي احتاج الي 3 أشهر من العمل الذي يختتم العرض.



(أنسامد).



