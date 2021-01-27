ارماني يطلق مجموعته Privé علي شرف ميلانو

(أنسامد) - يناير 27 - روما - كان بيت ازياء ارماني يود اقامة
عرضًا حقيقيًا للازياء يحضره الضيوف و النقاد ، للاحتفال بالعودة
إلى الحياة الطبيعية ، كان سينظم ذلك العرض في قصر اورسيني بميلانو
وليس في باريس ، كرمز للنهضة.
الا ان الظروف الصحية و جائحة كورونا التي لا تزال تخيم علي العالم
وقفت حائلا امام امكانية فتح أبواب قصر اورسيني.. لكن جورجيو
أرماني لم يتخلَّ عن اهداء مجموعته Privé الجديدة ، المعروضة على
الإنترنت اليوم لتكريم لميلانو.
ويقول المصمم في مؤتمر صحفي اقيم في قصر اورسيني "يجب أن ندرك أن
ميلانو يمكن أن تكون منطقة من الهدوء والأناقة ، فهي مثل جزيرة
منفصلة في العالم .
ربما ترتدي بدلة من الحرير والكشمير واللامي المرصعة بالجواهر
، وكلها مزينة بخيوط من الكريستال ، والتي تفتتح العرض ، قبل أن
تفسح المجال لسلسلة من العجائب: تحف مخملية حريرية مطرزة جميعها
بالكريستال ، وسترات من الساتان المنزلق مع قلادات-سترات ، فساتين
ذات ياقة مزينة بمراوح بليسيه المرصعة بالأحجار الكريمة ، إبداعات
من التول مع شلالات من الطائرات النفاثة ، والسراويل الرفيعة
والقمصان الطويلة ذات الزخارف الزهرية أو الصدفية. كلها ذات الوان
فاتحة او منقوشة ، من الأحمر الأرجواني إلى الأخضر المائي ، من
الرمادي إلى الأخضر إلى الأزرق الكوبالت ..وفي النهاية فستان من
التل الرائع الذي احتاج الي 3 أشهر من العمل الذي يختتم العرض.