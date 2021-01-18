فندي ي تقدم مجموعة جديدة للشتاء "الوضع طبيعي اليوم" في ميلان

(أنسامد) - يناير 18 - روما - تطلق مجموعة "فيندي" الإيطالية، مجموعتها الجديدة لموسم الشتاء، في ميلانو، للدعوة للتفاؤل بالمستقبل.



ووتخذ الحملة شعارا لها "ما هو طبيعي اليوم؟" المأخوذة من أغنية ألسيو ناتاليزيا، التي تم تقديمها في فيديو كليب مع فندي، لعرض مجموعتها الشتوية.



توضح سيلفيا فنتوريني فيندي، المصممة للمجموعة الجديدة أن المجموعة تعكس اللحظة التي نعيشها، مع تقديم نظرة تفائلية حول المستقبل، قبل أن تضيف: " نأمل أن نكون معا الشتاء المقبلة، مع مزيد من السعادة والمزاج الجيد، ونرى اليوم الذي نتنزه في الشارع مرتدين السترات أو الفساتين المونة بالأصفور والفوشية والأزرق".



تضم المجموعة العديد من القطع التي تتدرج في الألوان، التي تضم جاكيتات وسترات وقمصان بيجاما وسراويل محبوكة وبنطال برمودا ومعاطف متنوعة.



وفيما يتعلق بالمعاطف والسترات، فهي مطرزة وتحتوي على فراء مطعمة برسومات وشعارات مبتكرة للفنان الأنجليزي نوبل فيلدنج، بالإضافة إلى أردية من الحرير والبيجامات المزينة. (أنسامد).



