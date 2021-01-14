برادا .. تصميم فساتين فيلم عطلة بيلي

(أنسامد) - يناير 14 - روما - انسامد - 14 يناير - كانون الثاني - أعلن بيت الازياء الايطالي الشهير برادا في بيان له أنه تعاون مع المخرج لي دانيلز المرشح لجائزة الأوسكار في الفيلم الجديد "الولايات المتحدة ضد بيلي هوليداي" ، مع ابتكار مجموعة مختارة من الملابس للمغني وكاتب الأغاني أندرا المرشح لجائزة جرامي. داي ، الذي يلعب دور بيلي هوليداي.



مستوحاة من نماذجها الأرشيفية ، أعادت برادا عن تصميمات الفيلم الأكثر شهرة بنظرة معاصرة ، تكريماً للفترة التاريخية التي يجسدها ، أسطورة البلوز ، بين أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.



وكانت النتيجة تسعة أزياء مسرحية ، بما في ذلك فساتين السهرة من الساتان الحريري المزخرف بالريش والهامش بخطوط الخمسينيات ، وفستان من الساتان الحريري العاجي المزدوج ، مع فتحة في الصدر على شكل قلب ومطرزة بأحجار كريستالية ثمينة. بيلي هوليدي هي أيقونة موسيقية خالدة ميزت التطور الموسيقي والفني الأمريكي بقوة صوتها وصورتها.



الممثلون هم المرشحون لجائزة ناب ايميدج تريفانتي رودس والمرشح لجائزة إيمي ناتاشا ليون ، جنبًا إلى جنب مع غاريت هيدلوند وميس لورانس وروب مورغان ودافاين جوي راندولف وإيفان روس وتايلر جيمس ويليامز وتون بيل وإريك لاري هارفي.



سيُعرض الفيلم لأول مرة في الولايات المتحدة في 26 فبراير .



(أنسامد).



