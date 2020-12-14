اول بوتيك لوي فيتون في الالب في كورتينا دي امبيزو

انسامد - 14 ديسمبر - كانون الاول - بحلول نهاية شهر ديسمبر ، تستعد مدينة كورتينا دي أمبيزو ، ملكة جبال الدولوميت ، لاستضافة أول بوتيك لويي فيتون في جبال الألب الإيطالية. و تعمل دار الازياء الراقية علي هذا المشروع منذ فترة طويلة خاصة و ان لديها الرغبة الشديدة في افتتاح هذا الفرع لها وقد اختارت أن تتحد مع واحدة من أشهر مسئولي التوزيع وأكثرها معرفة في مجال البيع بالتجزئة وهو مؤسسة فرانز كرالر ، الذي سيستضيف حصريًا ، في أحد مساحاته التاريخية ، مجموعة كاملة من المنتجات من العلامة التجارية.



و يتكون المتجر من طابقين و يحتل مساحة أنيقة ومعاصرة ، حيث من بين المفروشات القديمة والأعمال الفنية ، ستعرض الدار مجموعاتها النسائية والرجالية من الحقائب والإكسسوارات والملابس والأحذية والمجوهرات والساعات والعطور ومجموعات السفر المميزة.

