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اول بوتيك لوي فيتون في الالب في كورتينا دي امبيزو
    Louis Vuitton sfida il covid e apre a Cortina da Kraler

    انسامد - 14 ديسمبر - كانون الاول - بحلول نهاية شهر ديسمبر ، تستعد مدينة كورتينا دي أمبيزو ، ملكة جبال الدولوميت ، لاستضافة أول بوتيك لويي فيتون في جبال الألب الإيطالية. و تعمل دار الازياء الراقية علي هذا المشروع منذ فترة طويلة خاصة و ان لديها الرغبة الشديدة في افتتاح هذا الفرع لها وقد اختارت أن تتحد مع واحدة من أشهر مسئولي التوزيع وأكثرها معرفة في مجال البيع بالتجزئة وهو مؤسسة فرانز كرالر ، الذي سيستضيف حصريًا ، في أحد مساحاته التاريخية ، مجموعة كاملة من المنتجات من العلامة التجارية.

    و يتكون المتجر من طابقين و يحتل مساحة أنيقة ومعاصرة ، حيث من بين المفروشات القديمة والأعمال الفنية ، ستعرض الدار مجموعاتها النسائية والرجالية من الحقائب والإكسسوارات والملابس والأحذية والمجوهرات والساعات والعطور ومجموعات السفر المميزة.

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