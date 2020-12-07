موضة:جائزة استحقاق امريكية للايطالية بياجيوتي

انسامد - 7 ديسمبر - كانون الاول - حصلت الايطالية لافيانا بياجيوتي سينيا مديرة بيت الازياء بياجيوتي على جائزة الاستحقاق لعام 2020 من جامعة توماس جيفرسون في فيلادلفيا ، إحدى أعرق الجامعات في الولايات المتحدة ، بمناسبة حفل جيفرسون جالا. مُنحت لافيانا بياجيوتي الجائزة "لمساهماتها في مجال الموضة ، كمترجمة لرسالة تاريخ العائلة واحياء الصلات بين الأجيال ، في الإدراك الواعي للمعاصرة التي تحترم الجذور وتعكس المسؤولية ، مع الالتزام المستمر و الاهتمام بالتصميمات الحديثة.



وهكذا تحتفل جامعة جيفرسون بعلاقاتها القوية مع إيطاليا وتعزز تميزها في العالم.

