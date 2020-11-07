فرساتشي يتخطي كورونا ويقدم مجموعته الجديدة.. الاجازة

انسامد - 7 نوفمبر - تشرين الثاني - قام بيت الازياء فيرساتشي بالقفز بعيدا متخطيا فيروس كورونا و اثاره و حالة الهلع التي تسب بها ليمنح املا جديدا في امكانية استعادة الحياة الطبيعية تحكي حملة فرساتشي..اجازة 2020 عن رحلة ، الحلم الجديد لنا جميعًا في أوقات الوباء. الرحلات ، كما نعرفها ، قد يتم تعليقها مؤقتًا ، لكن هذا لا يمنع فريق فيرساتشي المفضل من القفز فوق كل الحواجز لنعيش الحلم.



تجسد الحملة الجديدة التوقعات المثيرة للم شمل العائلة والأصدقاء والأحباء ، من خلال المناظر الطبيعية الخلابة ، من الجبال المغطاة بالثلوج إلى المناطق الاستوائية.



يشمل فريق عمل أبطال الحملة مشاركة أفضل عارضات الأزياء في الوقت الحالي ، من الروسية إيرينا شايك إلى السوداني أدوت أكيش ، ومن بياجيو علي والش إلى لويس باينزالذي أتم ال17 عامًا فقط كأفضل عارض أزياء في وكالة كيت موس التي افتتحتها مؤخراعارضة الأزياء البريطانية الشهيرة.



