فرساتشي يتخطي كورونا ويقدم مجموعته الجديدة.. الاجازة

انسامد - 7 نوفمبر - تشرين الثاني - قام بيت الازياء فيرساتشي
بالقفز بعيدا متخطيا فيروس كورونا و اثاره و حالة الهلع التي تسب
بها ليمنح املا جديدا في امكانية استعادة الحياة الطبيعية
تحكي حملة فرساتشي..اجازة 2020 عن رحلة ، الحلم الجديد لنا جميعًا
في أوقات الوباء. الرحلات ، كما نعرفها ، قد يتم تعليقها مؤقتًا ،
لكن هذا لا يمنع فريق فيرساتشي المفضل من القفز فوق كل الحواجز
لنعيش الحلم.
تجسد الحملة الجديدة التوقعات المثيرة للم شمل العائلة والأصدقاء
والأحباء ، من خلال المناظر الطبيعية الخلابة ، من الجبال المغطاة
بالثلوج إلى المناطق الاستوائية.
يشمل فريق عمل أبطال الحملة مشاركة أفضل عارضات الأزياء في الوقت
الحالي ، من الروسية إيرينا شايك إلى السوداني أدوت أكيش ، ومن
بياجيو علي والش إلى لويس باينزالذي أتم ال17 عامًا فقط كأفضل عارض
أزياء في وكالة كيت موس التي افتتحتها مؤخراعارضة الأزياء
البريطانية الشهيرة.