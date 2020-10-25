مبادرة لاكتشاف أسرار الموضة الايطالية

أنسامد- 25 أكتوبر/ تشرين الأول - قررت الشركات الإيطالية التي تعمل في مجال الموضة فتح ورش العمل والمعامل يومي 24 و 25 أكتوبر الجاري بمناسبة مبادرة Apritimoda لكشف أسرار عالم الموضة الايطالية.



بدأت مبادرة Apritimoda في عام 2017، حيث ساعدت آلاف الزوار على اكتشاف المهارة والابداع والتميز الإيطالي في العالم.



تشارك دار الأزياء إيطالية الشهيرة فيندي في تلك المباردة من خلال تقديم مشروع يهدف لانتاج 20 حقيبة Baguette، الحقيبة الأيقونية التي صممتها سيلفيا فنتوريني فيندي في عام 1997، كلها مصنوعة يدويًا بالكامل بواسطة 20 حرفيًا يمثلون كافة أقاليم إيطاليا.



وستكون الزيارة بالمجان، ولكن بعدد محدود من الزائرين بعد الحجز، وذلك لضمان الالتزام بالتدابير الصحية. يمكن إجراء الحجز من خلال موقع المبادرة على شبكة الانترنت.



