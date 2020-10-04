بوتشيلاتي تفتتح مقرا جديدا في ميلانو

أنسامد- 4 أكتوبر/ تشرين الأول - افتتحت علامة المجوهرات الايطالية الشهيرة بوتشيلاتي Buccellati التي استحوذت عليها مؤخرًا مجموعة ريتشمونت Richemont مقرا جديدا لها في قلب مدينة ميلانو القديمة ، على مساحة 2000 متر مربع في مبنى تم تصميمه وبنائه في عام 1919.



وشارك في الافتتاح كل من مصممي العلامة التجارية، والموظفين ومديري الشركة، وسفيرة العلامة التجارية بياتريس بوروميو وعمدة ميلانو جوزيبي سالا، بالاضافة إلى نيكولاس بوس مدير مجموعة ريتشمونت.



وصرح أندريا بوتشيلاتي الرئيس الفخري والمدير الإبداعي لمجموعة بوتشيلاتي : إنه يوم مهم للغاية بالنسبة للشركة التي تحمل اسم عائلتنا. ومع افتتاح هذا المقر الجديد، يبدأ المستقبل لمائة عام قادمة من تاريخ المجموعة، والتي ستتوسع في جميع أنحاء العالم بفضل التعاون مع مجموعة ريتشمونت.



