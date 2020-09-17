برادا يعرض قطع اصلية مزاد علني لصالح اليونسكو

انسامد - 17 سبتمبر - ايلول - يقيم بيت الازياء الايطالي برادا
مزادا علنيا في الفترة من 1 الي 15 اكتوبر لبيع 72 قطعة فريدة ظهرت
في العرض الاخير لصالح منظمة اليونسيف.
تضم المعروضات قطع ملابس وصور واكسسوارات عرضت في ديفيليه خريف و
شتاء 2020 وتم وضعها علي موقع سوثبيز لتسهيل وصول الاموال الي
التحالف العالمي للتعليم التابع لليونسكو و الذي انشئ ردا علي
جائحة كورونا .
سيقوم بيت الازياء يرادا بسداد الارباح لصالح الحملة الجديدة التي
تتبناها منظمة اليونسكو بعنوان "ابقاءالفتيات في الصورة" والي
المبادرة الرئيسية لمنظمة التحالف العالمي للتعليم و التي تعمل علي
تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم و التي تقود الجهود
المتضافرة لدعم استمراريةالتعليم خلال فترات الغلق و ضمان العودة
الامنةالي الدراسة للفتيات .
و يقول البيان المنشور علي موقع الشركة ان البيع سيتم اونلاين وهو
حدث غير مسبوق لان كل القطع المعروضة اصلية عرضت في ديفيليه الرجال
و السيدات لخريف و شتاء 2020 الذي اقيم في شهري يناير و فبراير
الماضيين و منها قطع متفردة ليس لها نظير بالاضافة لبعض الصور
المأخوذة في كواليس العرض .