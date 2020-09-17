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موضة - مصممون
برادا يعرض قطع اصلية مزاد علني لصالح اليونسكو
    انسامد - 17 سبتمبر - ايلول - يقيم بيت الازياء الايطالي برادا مزادا علنيا في الفترة من 1 الي 15 اكتوبر لبيع 72 قطعة فريدة ظهرت في العرض الاخير لصالح منظمة اليونسيف.

    تضم المعروضات قطع ملابس وصور واكسسوارات عرضت في ديفيليه خريف و شتاء 2020 وتم وضعها علي موقع سوثبيز لتسهيل وصول الاموال الي التحالف العالمي للتعليم التابع لليونسكو و الذي انشئ ردا علي جائحة كورونا .

    سيقوم بيت الازياء يرادا بسداد الارباح لصالح الحملة الجديدة التي تتبناها منظمة اليونسكو بعنوان "ابقاءالفتيات في الصورة" والي المبادرة الرئيسية لمنظمة التحالف العالمي للتعليم و التي تعمل علي تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم و التي تقود الجهود المتضافرة لدعم استمراريةالتعليم خلال فترات الغلق و ضمان العودة الامنةالي الدراسة للفتيات .

    و يقول البيان المنشور علي موقع الشركة ان البيع سيتم اونلاين وهو حدث غير مسبوق لان كل القطع المعروضة اصلية عرضت في ديفيليه الرجال و السيدات لخريف و شتاء 2020 الذي اقيم في شهري يناير و فبراير الماضيين و منها قطع متفردة ليس لها نظير بالاضافة لبعض الصور المأخوذة في كواليس العرض .

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