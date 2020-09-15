عرض بياجيوتي في ساحة ديل كامبيدوجليو

انسامد - 15 سبتمبر - ايلول - ختارت دار لورا بياجيوتي للازياء تقديم اول عروضها لربيع و صيف 2021 بعد فترة الاغلاق الطويلة في روما يوم 13 سبتمبر في موقع متفرد في ساحة ديل كامبيدوجليو .



قامت مجموعة بياجيوتي بترميم درج في الكابيتول الذي صممه مايكل انجلو لاعداده للعرض. تقول لافينيا بياجيوتي سينيا المدير التنفيذي للمجموعة "فكرنا أكثر في استعادة الروائع التي لا يمكن تكرارها والحفاظ عليها للتغلب أيضًا على الشعور بعدم ثبات الموضة: الأحجار تذهب إلى أبعد من ذلك.



بدأت العروض مع غروب الشمس لترمزلميلادروما وايطاليا التي تكافح من أجل التعافي بعد الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي سببها وباء كورونا.



لعبت دور البطولة انا كليفلاند ابنة الرائدة الشهيرة بات كليفلاند التي ابهرت الحضور بحركاتها في عروض الازياء علي المسرح علي مدي عقود كثيرة..والتي اختتمت العرض الذي يقام بالكامل على نغمات موسيقى اينيو موريكوني ..كما اقيم عرضا راقصا للنجمة اليانورا ابانياتوبمصاحبة فرقة الباليه التابعة لها من مسرح اوبرا روما. ..



حيث يتم احترام قواعد التباعد الاجتماعي بشكل صارم حتى بالنسبة للضيوف الجالسين.



تضمنت المجموعة 25 فستانا يتميزون بالحرية والاشعاعو الاستدامة.



