إيطاليا:بث عرض أزياءأرماني لربيع وصيف 2021 على التليفزيون

أنسامد- 7 سبتمبر/ أيلول- لأول مرة على الإطلاق، يُبث على شاشات التليفزيون، عرض أزياء كاملا في مدينة ميلانو، أنه عرض ربيع وصيف 2021، لدار جورجيو أرماني.



وخلال السبت 26 سبتمبر، يمكن محبو الموضة مشاهدة العرض المباشر لمجموعة أرماني الجديدة التي ستعرض من داخل ميلانو مودا دونا، في وقت الذروة على قناة La7 وكذلك على موقع مجموعة أرماني، والقنوات المتوفرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل العلامة التجارية لأرماني، إضافة إلى منصة الغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية، وفق تأكيد مجموعة أرماني نفسها.



وخلال مقابلة مع كورييري ديلا سيرا في وقت سابق، توقع جورجيو أرماني هذا البث، مشيرا إلى أن الوضع الحالي المرتبط بوباء كورنا لا يزال يسمح بإقامة عروض يحضرها جمهور كما في الماضي، مقترحا أن يقوم ببث عرضه الجديد على شاشات التليفزيون ليصل إلى الجمهور العام.



وفي الوقت الذي يبث عرض أزياء جورجيو أرماني على الهواء، فسيتم تقديم مجموعات أمبوريو أرماني للرجال والنساء لربيع وصيف 2021، في بث رقمي مع فيديو خاص، في الخميس 24 سبتمبر، بتمام الساعة 11 ونصف على موقع emporioarmani-buildingdialogues.com.



كما سيبث هذا العرض الأخير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة الغرفة الوطنية للازياء الإيطالية، حيث سيظهر عارضين وممثلين ومغنيين وراقصين، يرتدون ملابس إمبوريو أرماني.



