كيارا بوني تطلق مجموعة من الملابس المريحة والرائعة

انسامد - 31 اغسطس - اي - اعلن بيت ازياء كيارا بوني عن اطلاق مجموعة ليجر: وهي مجموعة مختارة من الملابس المريحة ذات الطابع الخاص ، على طراز الدار. اعلنت الدار إن مجموعتها تتكيف مع أي موقف ، وان المجموعة متميزة دائما وتستمر بمرور الوقت لتحقق مبدأ الاستدامة.



في خضم الوباء - كما يقول بيان المجموعة - بحثت في خزانة ملابسي وأيضًا عبر الإنترنت ولكني لم أجد ما أريده.. لذلك صنعت ملابس عملية لارتدائها بشكل جيد وخفيف داخل المنزل وخارجه". هذه هي الطريقة التي تصف بها كيارا بوني جوهر خط الترفيه الذي يوضح فيه النسيج الأيقوني للعلامة التجارية مرونته التي تفسح المجال لفصل القليل من الملابس غير الرسمية ، وشبه الرسمية ، والخفيفة قليلاً للخلط مع بعضها البعض أو مع جينز. ويقول البيان ان العناصر الأساسية هي السراويل الضيقة أو الفضفاضة ذات المرونة عند الخصر أو أسفل الساق ؛ بلوزات بياقة مستديرة أو قمصان بولو وبلوزات متعددة الاستخدامات. بالأبيض والأسود ، عادي أو مطبوع على شكل جلد اي حيوان ، وأيضًا بنسيج لاميه. مواد مطاطية من الجيرسيه مع تأثير مصفح أو فضي أو برونزي حتى لا تخاطر بعدم الكشف عن هويته من الراحة.



وقد انشأت مجموعة كيارا بوني جروب لا بوتيت روب وهي علامة تجارية إيطالية خاصة بالأزياء المسائية وفساتين السهرة التي تجمع بين التصاميم الضيقة مع التنانير الواسعة والفساتين الطويلة التي تبرز رشاقة القوام ذات الطابع الأنثوي التي يعكسها الدانتيل والمجوهرات المرصعة.



