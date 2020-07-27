شانيل:حملة مصورة لاخر مجموعاته في مقر الدار

انسامد - 27 يوليو - تموز - تعمل دار ازياء شانيل علي تدشين حملة جديدة مصورة لمجموعة ميتييه دارت و التي تم تقديمها في المقر التاريخي لدار جابرييل كوكو شانيل في شارع كاميون بباريس .



و كانت المديرة الفنية للدار فيرجينيا فيار قد دعت المخرجة الامريكية صوفيا كوبولا و التي ساهمت بعمل الديكور الذي احاط بالعرض الحي الذي اقيم في ديسمبر الماضي في الجراند باليه او القصر الكبير لادارة هذه الحملة ..



و بهذه المناسبة سيتم تجديد منزل مدام شانيل و صالونات الازياء الراقية و ايضا سلم المرايات الشهير حيث تؤكد الاسطورة جلوس كوكو علي الدرجة الخامسة منه لمشاهدةالعروض.



و يشكل السلم الشهير خلفية الحملة المصورة ..ويقوم بالتصوير ميلودي ماكدانيال تحت قيادة صوفيا كوبولا .



تشارك في الحملة العارضات مني توجاردو جيجي حديد و فيتوريا شيريتي و ريبيكا ليتلونجيندايك و انا ايورز واولا رودنيكا في تقديم المجموعة في مقر الدار 31 شارع كامبون باريس حيث ستكون العارضات علي مسافة قريبة من الحاضرين بالاضافةالي ديكور السلم المزود بمرايات مكعبة تعكس صور الموديلات ذات الالوان التي طالما احبها شانيل .



