فيندي تنظم عرض أزياء في ميلان 23 سبتمبر ضمن أسبوع الموضة

أنسامد- 22 يوليو/ تموز- أعلن دار الأزياء الإيطالي، فيندي أنه سيشارك بعرض أزياء مُجمع للرجال والنساء لفصلي الربيع والصيف، في ميلان في 23 سبتمبر المقبل، ضمن أسبوع الموضة المنتظر في سبتمبر المقبل.



وفي يونيه الماضي، أعلنت مديرة دار الأزياء، سيلفيا فنتوريني فيندي أن عرض الأزياء كان سيجرى في العاصمة الإيطالية، روما في 22 سبتمبر، بمقر فيندي، بقصر الحضارة، في فاعلية ستجمع لاول مرة مجموعة الأزياء للرجال والنساء.



لكن دار الأزياء غيرت موقفها، لتنقل العرض إلى مدينة ميلان، في افتتاح أسبوع الموضة الذي سيقام حتى 28 سبتمبر.



وبينت دار الأزياء أنها تنتظر تقويم عرض الازياء في ميلان، الذي ستعلنه الغرفة الوطنية للموضة الإيطالية، مشيرة إلى ان الفاعلية كان من المتوقع أن تجرى في مدينة روما للتأكيد على العلاقة الوثيقة بين فيندي والعاصمة الإيطالية، قبل أن تغير موقفها وتختار مدينة روما في 23 سبتمبر.



ويأتي تنظيم عرض الازياء لدار فيندي في فترة صعبة لقطاع الموضة الإيطالية، إذ تشكل عودة عروض الأزياء فرصة أمام دور الأزياء والماركات الإيطالية للتأكيد على تميز الموضة الإيطالية، وإعادة إنعاش سلسلة التوريد وإعطاء إشارة قوية إلى عودة النشاط.



