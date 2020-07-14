شركة بيتي إيماجين تطلق منصة رقمية

أنسامد - 14 يوليو / تموز - تكشف العلامة التجارية الايطالية "بيتي إيماجين" Pitti Immagine خلال الأيام القادمة عن خططها بالنسبة لمجتمع الموضة عبر شبكة الإنترنت من خلال منصة رقمية جديدة تطلقها.



ومن المقرر أن تطلق "بيتي إيماجين" في 16 يوليو منصتها الرقمية للمعارض التقليدية Pitti Connect التي كان من المفترض أن تقام في في شهر يونيو الماضي، وهي معارض Pitti Uomo 98 وPitti Bimbo 91 وPitti Filati 87.



ستكون هذه المعارض متاحة عبر شبكة الانترنت حتى 9 أكتوبر القادم، مع عرض المجموعات الصيفية للعلامات التجارية والشركات العارضة وبرنامج للمشاريع الرقمية.



وصرح Agostino Poletto مدير عام بيتي إيماجين : كنا نبحث عن حلول طارئة، لكننا وجدنا أيضًا فرصًا للغد: لقد أحدثت Pitti Connect تسارعًا تكنولوجيا قويًا لمعارضنا وتمثل عنصر الاستمرارية الذي سيقودنا نحو 2021 عندما يتكامل المعرض المادي والافتراضي مع بعضهما البعض.



