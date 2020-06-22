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فالنتينو وأمازون يطلقان دعوى قضائية لوقف التزييف
    New York premiere of Ocean's 8

    انسامد - 22 يونيو - حزيران - قالت دار الأزياء الإيطالية فالنتينو إنها ستطلق إجراءات قانونية مع أمازون لمكافحة تزييف منتجاتها.

    يذكر انها المرة الأولى التي شرع فيها فالنتينو في مقاضاة من هذا النوع مع بائع تجزئة عبر الإنترنت.

    تقاضي الشركتان شركة بافالو وكاثلين بان جروب ومقرها نيويورك وشركة هاو بان المقيمة في نيويورك لتزييفها أحذية فالانتينو جارافاني روكستود وعرض المنتجات للبيع على موقعها الالكتروني وعلي موقع امازون .

    وقال بيان للشركة "إن إحدى مهمات فالانتينو الأساسية هي حماية علامتنا التجارية وحماية المجتمع .

    "نشعر أن هذا الارتباط مع أمازون سيبرز الأهمية أيضًا في مجال الموضة لزيادة الوعي والمعرفة والفهم من خلال حماية العلامة التجارية عبر الإنترنت ومواردها.

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