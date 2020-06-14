موتيفي تطلق حملة للتسوق عبر الانترنت

انسامد - 14 يونيو / حزيران - أطلقت العلامة التجارية الايطالية "موتيفي" Motivi التابعة لمجموعة ميروجليو Miroglio المتخصصة في صناعة الازياء حملة للتسوق عبر شبكة الانترنت من خلال تقنية البث المباشر.



سيتم تحديد جلسات التسوق وإدارتها داخل متاجر موتيفي، حيث سيشرح البائعون مجموعات الازياء الجديدة بالفيديو. ..خلال عملية البث، سيتمكن العملاء المتصلون من التحدث مباشرة مع البائعين لطلب المساعدة تماما كما يحدث في المتجر.



في الوقت نفسه، سيسمح التفاعل الذكي الذي تقدمه المنصة بالبيع الفوري للعناصر المقدمة بفضل نقرة بسيطة على الصور التي ستنتقل إلى أسفل الشاشة. ستظهر المنتجات المحددة في صندوق التسوق الشخصي المرتبط مباشرة بالتجارة الإلكترونية.



يقول فوريو فيسنتين، مدير العلامة التجارية : نحن فخورون بالإعلان عن هذه العملية الاستثنائية التي تعكس التقدم التكنولوجي، وتعزز الولاء للعلامة التجارية والالتزام تجاه عملائنا.



