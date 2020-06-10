دولتشي أند جابانا يعود إلى "عروض الازياء" مع غرفة الموضة

أنسامد - 10 يونيه - حزيران - مع استئناف أعضاء الغرفة الوطنية للموضة الإيطالية لنشاطهم، تستعد دولتشي وجابانا للعودة إلى صالات عروض الأزياء وفقا للتاريخ الرسمي الذي تحدده الغرفة.



ووفقا لبيان نشرته الغرفة، فإن محبي الموضة، يمكنهم حضور عروض الأزياء التي ستضم تصميمات من انتاج دولتشي أند جابانا، مشيرة إلى أن المجموعة الشهيرة شاركت في مبادرة مشتركة مع غرفة الأزياء في إيطاليا لتوفير أجهزة التنفس وبعض المواد الطبية، إضافة إلى المشاركة الفردية، للكفاح ضد وباء كورونا، وهي المبادرة التي حملت اسم "نحن معكم".



وعبرت دولتشي أند جابانا، التي تتصدر قائمة الموضة وتعد سفيرة للذوق الإيطالي في العالم، عن رغبتها للمشاركة في المبادرات والمساهمة في أسابيع الموضة التي تنظمها غرفة الموضة وفقا للتواريخ التي تحددها هذه الأخيرة.



وتستهل دولتشي أند جابانا، العوضة لصالات العروض بالمشاركة في أسبوع الموضة الرقمي الذي تستضيفه ميلان في الفترة بين 14 و17 يوليو المقبل.



