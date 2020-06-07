تعيين صوفيا شيوتشي مدير عام إيرمانو شيرفينو

انسامد - 7 يونيو / حزيران - أعلنت دار الازياء الايطالية إيرمانو شيرفينو تعيين صوفيا شيوتشي في منصب مدير عام العلامة التجارية في إطار استراتيجية تطوير جديدة تنتهجها إيرمانو شيرفينو.



وتتمتع صوفيا شيوتشي (52 عاما) من مدينة فلورنسا وحاصلة على شهادة في الاقتصاد من جامعة بوكوني في ميلانو بخبرة كبيرة في قطاع الرفاهية والاكسسوارات، حيث عملت لمدة 20 عاما في مجموعة فيراغامو حتى وصلت لمنصب نائب المدير العام. وخلال الثلاث سنوات الماضية، كانت تشغل منصب رئيس شركة Il Bisonte للمنتجات الجلدية.



يقول توني شيرفينو رئيس دار الازياء الايطالية إيرمانو شيرفينو: بدأنا التعاون مع صوفيا والتي من المقرر أن تنضم لمجلس الادارة في شهر نوفمبر، مضيفا : لقد عملنا على تحديد المسار الذي يجب اتباعه لنمو الشركة في السنوات القادمة. لقد قمنا بإعادة تحديد الأولويات الاستراتيجية وخطوط التطوير فيما يتعلق بالمنتجات والأسواق.



وأشار إلى مشروع انتاج تشكيلة من الحقائب الجديدة والتي ستجمع بين الجمال والأنوثة والاستدامة بطريقة مبتكرة. وسيتم تقديم مجموعة إيرمانو شيرفينو في شهر يوليو.



