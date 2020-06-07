Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
موضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

موضة - مصممون
تعيين صوفيا شيوتشي مدير عام إيرمانو شيرفينو
    انسامد - 7 يونيو / حزيران - أعلنت دار الازياء الايطالية إيرمانو شيرفينو تعيين صوفيا شيوتشي في منصب مدير عام العلامة التجارية في إطار استراتيجية تطوير جديدة تنتهجها إيرمانو شيرفينو.

    وتتمتع صوفيا شيوتشي (52 عاما) من مدينة فلورنسا وحاصلة على شهادة في الاقتصاد من جامعة بوكوني في ميلانو بخبرة كبيرة في قطاع الرفاهية والاكسسوارات، حيث عملت لمدة 20 عاما في مجموعة فيراغامو حتى وصلت لمنصب نائب المدير العام. وخلال الثلاث سنوات الماضية، كانت تشغل منصب رئيس شركة Il Bisonte للمنتجات الجلدية.

    يقول توني شيرفينو رئيس دار الازياء الايطالية إيرمانو شيرفينو: بدأنا التعاون مع صوفيا والتي من المقرر أن تنضم لمجلس الادارة في شهر نوفمبر، مضيفا : لقد عملنا على تحديد المسار الذي يجب اتباعه لنمو الشركة في السنوات القادمة. لقد قمنا بإعادة تحديد الأولويات الاستراتيجية وخطوط التطوير فيما يتعلق بالمنتجات والأسواق.

    وأشار إلى مشروع انتاج تشكيلة من الحقائب الجديدة والتي ستجمع بين الجمال والأنوثة والاستدامة بطريقة مبتكرة. وسيتم تقديم مجموعة إيرمانو شيرفينو في شهر يوليو.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    بين الأقنعة والقفازات الايطاليون يستمتعون بالآيس كريم

    ألبوم الصور