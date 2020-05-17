بيتي إيماجين تطلق منصة على شبكة الانترنت

أنسامد - 17 مايو / أيار- أطلقت العلامة التجارية الايطالية "بيتي إيماجين" Pitti Immagine منصة رقمية بهدف تعزيز التواصل والأعمال التجارية للمعارض التجارية عبر شبكة الإنترنت اعتبارا من نهاية يونيو.



تهدف هذه الخطوة لتنسيق ودمج المعارض التجارية التي ستقام في شهر سبتمبر المقبل، ومن بينها معرض بيتي أومو المقرر إقامته في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر.



ستوفر هذه المنصة للمشاركين في معارض Pitti Uomo ،Pitti Bimbo، Pitti Filati وFragranze فرصة لزيادة ظهورهم وتفعيل الاتصالات التجارية ودعمهم في تلقي الطلبات، مع احترام التوقيت التقليدي لحملة المبيعات قبل افتتاح المعارض في سبتمبر.



