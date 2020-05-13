اربعة نساء اثرن في حياة و اسلوب كريستيان ديور

انسامد - 13 مايو - ايار - عند الحديث عن المصمم الفرنسي الشهير كريستيان ديور يجب ان نعود الي أربع نساء تحديدا كانوا سببا اساسيا في ابداعات ديور.



قدمت الدارأربعة ملفات بودكاست على موقع البيت الفرنسي من خلال رحلة رائعة للقاء النساء اللواتي ألهمن وعززن الشغف الإبداعي لدى المصممين. أول إلهام لديور الصغير كان والدته مادلين ديور ، التي شاركها شغفًا بالحدائق والورود. ثم تاتي في ترتيب الظهور في حياته كاثرين ديور ، أخته ، الرمز البطولي للحرية والشجاعة ، التي تم نقل لقبها العطاء ، ملكة جمال ديور ، إلى العطر الذي أصبح رمزًا للحب. كانت الشخصيات النسائية الأخرى التي ألهمت ديور ، ميتزا بريكار ، امرأة ذات أناقة فطرية ، والصحفية كارمل سنو التي رأت فيه روح صاحب رؤية من مجموعته الثورية الأولى ، حيث اخترع ديور ذلك الأسلوب التي أعادت تسميته سنو مع اسم نيو لوك. تم تسجيل الحلقات الاربع داخل متحف فيكتوريا وألبرت ،وهي تكشف من خلال حوار بين أوريول كولين ، أمين متحف الأزياء والمنسوجات ، وكاتبة السيرة الذاتية جوستين بيكاردي ، القصة الفردية لهذه الشخصيات النسائية المحورية و اللاتي تحولن الي رمز الأناقة والموهبة ميزت خيال ديور إلى الأبد.

