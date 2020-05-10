لوبيام تنتج 50 ألف قناع في اليوم لمكافحة كورونا

أنسامد - 10 مايو / أيار - قررت علامة الازياء الايطالية "لوبيام" Lubiam المساهمة بقوة في الجهود الصحية المستمرة في إطار مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال استثمار كبير مخصص لشراء التكنولوجيا اللازمة لإنتاج الأقنعة الجراحية للاستخدام في الرعاية الصحية، والتي تعد أداة وقائية لا غنى عنها اليوم لحماية صحة الناس.



كانت للشركة دائمًا علاقة قوية جدًا بالمنطقة، ولهذا قدمت في الأسابيع الماضية مساهمتها إلى بلدة مانتوفا ومستشفى كارلو بوما، ولكن بالإضافة إلى التبرعات، قررت عائلة بيانكي فعل المزيد لدعم المجتمع في مكافحة حالات الطوارئ، وفقا لبيان صحفي.



سيسمح تنفيذ الآلية الجديدة بإنتاج ما يصل إلى 50.000 قناع يوميًا وسيتم التبرع بجزء من الإنتاج من قبل عائلة بيانكي.



