بريونى تنتج 30 ألف قناع اسبوعيا لمكافحة كورونا

أنسامد - 3 مايو / أيار- أعلنت دار الأزياء الإيطاليه الراقية بريونى Brioni إطلاق مشروع لإنتاج أقنعة طبية للتبرع بها وفقًا للاحتياجات المحددة للسكان والمؤسسات في منطقة أبروتسو وذلك في إطار جهود مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.



يبلغ الإنتاج الأسبوعي لهذا المشروع الذي يطلق عليه الخيط الاحمر "Filo Rosso" حوالي 30.000 قناع تتوافق مع جميع متطلبات السلامة.



تتميز هذه الاقنعة بأنها تم تصميمها باستخدام خيط أحمر يوحي إلى اسم المشروع وهو رمز للاتحاد بين بريونى ومجتمعها. يشارك 69 شخصًا في هذه المشروع من التنسيق إلى القطع والإنتاج والصيانة.



يقول الرئيس التنفيذي لشركة بريونى Mehdi Benabadji: أنا فخور جدًا بهذه المبادرة وممتن جدًا لجميع الأشخاص المشاركين. أولوية بريوني هي سلامة ورفاهية الأشخاص وموظفيها ويتم اتخاذ جميع قرارات الشركة بناءً على هذا المبدأ، مضيفا: الهدف من المشروع ليس معالجة هذه الحالة الطارئة فحسب، بل أيضًا تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي ووضع موارد الشركة في خدمتها من أجل المبادرات المستقبلية الأخرى.



