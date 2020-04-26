Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
موضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

موضة - مصممون
شركة إيطالية تتبرع لمساعدة الاطباء في مواجهة كورونا
    أنسامد - 26 ابريل / نيسان - قررت شركة جاللو الإيطالية الرائدة في إنتاج الجوارب والإكسسوارات الفاخرة التبرع للأطباء و جميع العاملين الصحيين في المستشفيات في المنطقة المحيطة بالشركة، وذلك للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تعد المنطقة المحيطة بالشركة واحدة من أكثر المناطق المتضررة من حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن الوباء.

    وأعلنت الشركة التي يقع مقرها في ديسينزانو دل غاردا في بيان لها التبرع بحوالي 15.000 من المنتجات المميزة للعلامة التجارية، بما في ذلك الجوارب والحقائب والأحزمة.

    وأضاف البيان أن ذلك يأتي في إطار الامتنان والتضامن، ولشكر أولئك الذين يحاربون الفيروس في الخطوط الأمامية على العمل الاستثنائي الذي يقومون به كل يوم لانقاذ حياة الآخرين، مشيرا إلى أن جميع الأطباء والعاملين الصحيين سوف يحصلون على جوارب ومنتجات ملونة من Gallo، بما في ذلك الحقائب والأحزمة.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    الاحتفال بعيد استقلال ايطاليا تحت الحظر

    ألبوم الصور