إرمنيجيلدو زينيا تنتج معدات طبية لمكافحة فيروس كورونا

أنسامد - 19 ابريل / نيسان - قررت دار الأزياء الإيطالية إرمنيجيلدو زينيا Ermenegildo Zegna البدء في انتاج المعاطف البيض التي يرتديها الأطباء للمساهمة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.



وقال غيلدو زينيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة زينيا في بيان له: دعونا نعتني ببعضنا البعض. دعونا نتغلب على هذه الحالة الطارئة معًا، مؤكدا أن مجموعة زينيا بدأت في إنتاج 280 ألف من المعاطف الطبية للاطقم الطبية والمستشفيات في إطار الإجراءات المتخذة للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.



وأضاف: تم تحويل جزء من خطوط إنتاج مصانعنا في نوفارا وميندريسيو لإنتاج 250 ألف معطفا مخصص لمنطقة بيدمونت و30.000 لمنطقة تيسينو، مشيرا إلى أن هذا العمل الجماعي تحقق بفضل التعاون بين مجموعة زينيا ومؤسسة زينيا ومنطقة بيدمونت ومنطقة تيسينو.



