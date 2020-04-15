فالنتينو من انتاج الحقائب إلى الأقنعة

انسامد - 15 ابريل - نيسان - استجابت شركة ماكيراتا للمنتجات الجلدية فالنتينو أورلاندي لنداء المؤسسات الطبية لمواجهة حالة الطوارئ التي فرضها انتشار فيروس كورونا وحولت مصنعها من إنتاج الحقائب إلى إنتاج الأقنعة".



يؤكد بيان للمجموع استجابتها منذ أكثر من أسبوعين بالعمل علي تجسيد فكرة عائلة أورلاندي ، حيث عملوا على مساعدة المجتمع في هذه اللحظة الصعبة.



وقد بدأ بالفعل توزيع الأقنعة التي قدمها فالنتينو أورلاندي وهم تم تقديم العديد من التبرعات من خلال الصليب الأحمر الإيطالي والحماية المدنية والجمعيات الأخرى في جميع أنحاء إيطاليا. تتكون الأقنعة من ثلاث طبقات من مادة البولي بروبيلين غير المنسوجة بنسبة 100٪ ، وهي أفضل مادة لصنع الأقنعة ا