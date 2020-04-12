شركة إيطالية تتحول لانتاج الاقنعة الطبية لمكافحة كورونا

أنسامد - 12 ابريل / نيسان - قررت شركة Cravattificio Dorico الايطالية المتخصصة في صناعة أربطة العنق والإكسسوارات للرجال والنساء والأطفال في مدينة أنكونا إنتاج أقنعة طبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.



يقول Marco Carignani رئيس الشركة: لن يكون القناع جزءا من الإكسسوارات التي نتخلى عنها قريبًا، فشركتنا ليس لديها القدرة على إنتاج كميات كبيرة ولهذا السبب قررنا تقديم مساهمتنا بالأسلحة التي لدينا في الأسلوب والتصميم.



يعتبر مشروع 'Happy Face' الذي تبنته الشركة الايطالية القناع ليس فقط كوسيلة حماية بل كعنصر ذو قيمة جمالية وأسلوبية. وأضاف Carignani أن الشركة ابتكرت منتجًا من الحرير قابل للغسيل وقابل لإعادة الاستخدام، مشيرا إلى أن الأقنعة صناعة إيطالية بنسبة 100%.



