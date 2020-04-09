شركة لورييال تتبرع ب400 الف زجاجة جل استحمام كحولي

انسامد - 9 ابريل - نيسان - اعلنت فرع شركة لوريال إيطاليا عن تبرعها بـ 400 ألف زجاجة من جل الاستحمام لمبنى بانكو - للجمعيات الخيرية والسجون. تبرعات لوريال إيطاليا وعلاماتها التجارية - بالهلام الكحولي والكريمات والشعر - للمستشفيات والصيدليات والسجون والمنظمات غير الربحية والشركاء تصل إلى 760.000 قطعة.



تمشيا مع خطة التضامن الأوروبي للمجموعة ، أطلقت لوريال إيطاليا سلسلة من الأنشطة لدعم مكافحة فيروس كورونا في وقت مبكر من 27 مارس. سيتم توزيع 400 ألف زجاجة حمام فقاعي ستذهب إلى مبنى بانكو الى الجمعيات الخيرية في المنطقة التي تدعم الأسر والأشخاص المتضررينمن فيروس كورونا.



