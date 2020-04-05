إيطاليا: شركة أكوا ديل إلبا تطلق حملة تبرعات لمواجهة كورونا

أنسامد - 5 ابريل / نيسان - أطلقت شركة أكوا ديل إلبا Acqua dell'Elba الايطالية المتخصصة في صناعة العطور حملة تبرعات لدعم مستشفى بورتوفيرايو في مدينة ليفورنو لمساعدتها على مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.



ونجحت الحملة في جمع 100 ألف يورو تبرعات حتى الآن، حيث تقدمت بطلب شراء أول جهاز تنفس صناعي للمستشفى التي أعدت قائمة بالمعدات الأخرى التي تحتاجها.



وقال فابيو مورزي رئيس أكوا ديل إلبا الذي أطلق حملة التبرعات: نحن سعداء بالاستجابة الكريمة للغاية التي جاءت من عدة جهات، من إلبا وأولئك الذين يحبون جزيرة إلبا.



وتابع: هذا الملبغ الذي تم جمعه كان لا يمكن تصوره في البداية، منوها أنه تم جمع 100 ألف يورو قبل نهاية الحملة التي تستمر حتى 9 ابريل، مشيرا إلى أنهم قرروا الاستمرار في جمع التبرعات حتى بعد الرقم المستهدف بهدف إشراك المزيد من الأشخاص.



