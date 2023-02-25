عرض مجموعة لويزا بيكاريا للشتاء في أسبوع الموضة في ميلانو

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - شهد أسبوع الموضة في ميلانو، يوم الخميس الماضي، تقديم مجموعة العلامة التجارية لويزا بيكاريا، لفصل الشتاء المقبل، والتي جاءت مستوحاة من سماء فصل الشتاء وألوانه.



وقالت مصصمة الأزياء بيكاريا : فكرت في اللونين الرمادي والأزرق السماوي عند بدء تشكل عاصفة رعدية.



وضمت مجموعة لويزا بيكاريا، تشكيلة من الفساتين المخملية مزينة بأزهار مطرزة، وتنانير مخملية مزينة بالورود، وقمصان مصنوعة من الجيرسيه، بالإضافة إلى قمصان مصنوعة من القطن المنسوج.



وأضافت بيكاريا : تعبر المجموعة عن امرأة ذات روح حاسمة لكنها شاعرية. كان على النساء في الماضي ارتداء الزي الرسمي للحصول على المساواة مع الرجال، مشيرة : حتى لو بدا أن ذلك تحقق الآن، ولكنه ليست كذلك، فإن هناك رغبة في تجربة الأنوثة بكل أبعادها. (أنسامد).



