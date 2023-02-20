إيطاليا- سياحة الموضة .. قيمة الدخل 27 مليار يورو

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - أعلنت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتاشي ان الموضة تلعب دوراً هاماً في السياحة وتعتبر ركيزة مهمة للقطاع باكمله حيث تبلغ قيمة الدخل منها 27 مليار يورو يقدمها 10 مليارات سائح اجنبي يشترون منتجات الموضة الايطالية ومنهم 51 بالمائة يشترون خاصة الاحذية.



وعلي هامش افتتاح معرض ميلانو لمنتجات الموضة الايطالية قالت علينا العمل معاً في اطار المعارض الايطالية التي تحظي باهمية خاصة حيث تضم منتجات ايطالية ممتازة يتعين تصديرها حول العالم فهي دعاية كاملة تحمل شعار "صنع في ايطاليا".



و اضافت لقد افتتحنا فييرا ميلانو ميكام ، المعرض الدولي للأحذية ، وميبيل ، المعرض الدولي للسلع الجلدية و ذي وان ميلانو ، المعرض الدولي للأحذية.



وقالت يشارك في المعرض 1500 علامة تجارية مشيرة الي استعداد الحكومة الايطالية لانشاء مدرسة ثانوية لشعار "صنع في إيطاليا".



(أنسامد).



