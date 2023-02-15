جوتشي كوزموس .. معرض كبير في شنغهاي من أبريل

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - تفتتح دار جوتشي الإيطالية للازياء الراقية في أبريل القادم في شنغهاي (الصين)معرضها الجديد "جوتشي كوزموس".



وسيعيد المعرض -الذي سيقام من 28 ابريل الي 25 يونيو -تعقب 102 عامًا من تاريخ دار الأزياء حيث نشأت في فلورنسا.



برعاية ماريا لويزا فريسا ، منظِّرة وناقدة أزياء ، يعرض المعرض نماذج مختلفة ، مأخوذة من أرشيف جوتشي في فلورنسا ، بما في ذلك بعض النماذج التي أنشأها غوتشي وتوم فورد وفريدا جيانيني وأليساندرو ميشيل.



وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للدارماركو بيززاري "نحن سعداء جدًا بالعودة إلى الصين من أجل الظهور العالمي الأول لجوتشي كوزموس في شنغهاي " واضاف " إنه معرض سيأخذ الزوار في رحلة رائعة تحتضن ماضي وحاضر ومستقبل الدار"حيث انه احتفال حقيقي بتطور العلامة التجارية على مدار تاريخها البالغ 102 عامًا ، وذلك بفضل البراعة والمنتجات المميزة التي لطالما ميزت جوتسي وستستمر في ذلك ".



وفقًا للبرنامج سيكون المعرض في مركز ويست بوند للفنون في شنغهاي من 28 أبريل إلى 25 يونيو ، ثم سيغادر إلى وجهات أخرى حول العالم.



(أنسامد).



