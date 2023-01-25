جوتشي يعرض مجوهراته في "باريس هوت كوتير"

(أنسامد) - يناير 25 - روما - قدمت دار الازياء الايطالية الراقية جوتشي بضع قطع من مجموعة مجوهراتها الجديدة هورتوس ديليكياروم بمناسبة معرض "باريس هوت كوتير" في بوتيك الدار في ميدان فاندوم باريس.



ويقام العرض تحت عنوان "الطبيعة والحيوانات من أجل المجوهرات الراقية "الأخلاقية".



ويقول بيان الدار"يستغرق الأمر ما لا يقل عن 300 ساعة من العمل اليدوي الدقيق لصنع القلادة والأقراط المرصعة بالذهب الأبيض والألماس ، و 100 ساعة لعمل خاتم متعدد الأصابع من الذهب مع التورمالين الأخضر الثمين عيار 38.8 قيراطًا والمُحاط بـالماس.



بالنسبة لـ "Giardino delle Delizie" ، وهو اسم الخط المترجم من اللاتينية ، فهي المجموعة الثالثة منذ إطلاقها في عام 2019 ، وهذه المرة تشمل الإبداعات الجديدة قلادات وأساور وأقراط وخواتم تستلهم الطبيعة ومملكة الحيوانات.



ويتضمن العرض أيضًا تفسيرات جديدة لزخارف رأس الأسد ورأس النمر ، ورموز القوة والشجاعة والعاطفة.



وتستخدم فيها الأحجار الكريمة ذات القصات الخيالية والألوان الشديدة ، من الأكوامارين إلى الياقوت الأصفر والتي تضفي حيوية خاصة على هذه المجوهرات ، بما في ذلك سوار من الذهب الأصفر مع الماس والتورمالين البيضاوي الشكل .



واختتمت المجموعة بحلقات سوليتير جديدة مرصعة بالماس تقدم في مجموعة من الأشكال التي تستحضر ألوان السماء المتغيرة. (أنسامد).



