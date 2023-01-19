الرابر الكوري الجنوبي سوجا وجه دار فالنتينو الجديد

(أنسامد) - يناير 19 - روما - أصبح سوجا مغني الراب وكاتب الأغاني ومنتج التسجيلات الكوري الجنوبي، السفير الجديد لدار الأزياء الفاخرة الإيطالية فالنتينو.



وتقول الدار في بيان لها إنه فنان شامل متعدد الأوجه فهو مغني راب ومنتج وعازف ومترجم وعمله يعبر عن نفسه بقوة وأصالة وهو يجسد بشكل مثالي كل ما تعنيه الديفا من تنوع وشمولية وإبداع عاطفة.



سيكون سوجا أيضًا وجهاً لحملة "ميزون فالنتينو ايسينشالز"، وهي عبارة عن بحث عن الجوهر في محيط خزانة ملابس الرجال والعناصر التي تتكون منها، والتي أعطت الحياة لإصدار محدود من القطع من مجموعات العلامة التجارية بشكل مبسط ومصمم ليكون دائم التطور. (أنسامد).



