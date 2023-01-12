برياتور تطلق خط أزياء للمسافرين من رجال الأعمال

(أنسامد) - يناير 12 - روما - تظهر مجموعة كبسولات "أف بي برايف" لرجال الاعمال ، التي تم تصميمها بالاشتراك مع العلامة التجارية "صنز بوردز" مع المدير ورجل الأعمال فلافيو برياتور في 11 يناير في عروض ازياء "بيتي أومو ".



تقدم المجموعة نماذج مبتكرة تعكس بشكل كامل روح رجل الأعمال المتجول وتتميز بالراحة والخفة.



وهناك سمتان رئيسيتان للمجموعة، الأولى هي أن كل ثوب له طريقة إغلاق وحفظ مبتكرة مما يسهل وضعه في حقائب السفر بشكل عملي، والثانية هي أن كل ثوب يحمل اسم المدينة حيث سيتوقف فيها سباق الفورمولا 1.



وستعرض المنتجات للبيع في متاجر صنز بوردز وعلى الإنترنت، جنبًا إلى جنب مع مجموعة الخريف والشتاء.



فلافيو برياتور هو رجل أعمال إيطالي بدأ حياته المهنية كمدير مطعم وبائع تأمين في إيطاليا. أنشأ برياتور عددًا من امتيازات بينيتون الناجحة في جزر فيرجن والولايات المتحدة، وفي عام 1990، تمت ترقيته من قبل لوسيانو بينيتون لإدارة فريق سباقات بينيتون للفورمولا 1، والذي أصبح رينو F1 في عام 2002.



ومن 2007 إلى 2011 ، كان مالكًا جزئيًا ورئيس مجلس إدارة نادي كوينز بارك رينجرز في لندن. (أنسامد).



