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العارضة الإيطالية بيانكا بالتي تنشر صورتها بعد استئصال الثدي
    (أنسامد) - يناير 2 - روما - فاجئت عارضة الازياء الإيطالية الشهيرة بيانكا بالتي متابعيها علي انستجرام بنشر صورتها وهي مستلقاة على السرير وتسلط الأضواء على احدي الندوب الناتجة عن استئصال الثدي الوقائي.

    كان الاطباء قد اكتشفوا لديها طفرة جينية تزيد بشكل كبير من خطر الاصابة بسرطان الثدي أو المبيض بنسبة 95 بالمائة.

    قالت العارضة البالغة من العمر 28 عاماً إنها اختارت نشر صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي حتى تساعد بناتها على التصرف إذا كان لديهم يوماً نفس التشخيص دون خوف من الاضطرار إلى التخلي عن جزء من جسدها خاصة ذلك الجزء المتعلق بأنوثة المرأة.

    ولدت بيانكا عام 1984 لأبوين إيطاليين ولديها ابنتين. (أنسامد).

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