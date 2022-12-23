تمديد معرض ملابس عبقري الازياء كابوتشي حتي 16 ابريل

(أنسامد) - ديسمبر 23 - روما - تقرر تمديد معرض أزياء روبرتو كابوتشي عبقري الطراز الإيطالي والذي افتتح في أكتوبر الماضي، حتي 16 ابريل القادم بعد ان احرز نجاحاً كبيراً واستقطب 20 ألف زائر حتي الان في لابرينتو ديلا ماسون برعاية مؤسسة روبرتو كابوتشي مع مؤسسة فرانكو ماريا ريتشي وبالتعاون مع المؤرخة سيلفيا فيرينو.



ويعتبر كابوتشي فناناً حقيقياً من جميع النواحي ومن المستحيل تصنيفه، فهو أكثر من مجرد مبتكر أزياء: فهو مخرج ومهندس معماري وربما كاتب مسرحي... تعكس ملابسه آداب الاحتفالية والبلاط، مما يعطي شكلاً للحدث، فضلاً عن تحديد الشخصيات والأدوار المختلفة للمرأة التي ترتديها.



ولد كابوتشي في روما عام 1930، وافتتح أول مشغل له في عام 1950 في فيا سيستينا، ومنذ صغره كان معروفًا أيضًا في الخارج، ورحب به النقاد الفرنسيون بحماس واعتبر بطلًا مطلقًا في تاريخ الموضة الإيطالية خلال مسيرته المهنية .



وقد سمحت له شهرته بتصميم ملابس أيقونات نسائية مثل مارلين مونرو، وكاثرين سباك، وفيرنا ليسي، وإلسا مارتينيلي، وإيرين برين وريتا ليفي مونتالسيني. (أنسامد).



