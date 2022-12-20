"فالنتينو سليبينج ستوك".. مشروع جديد للدار الراقية

(أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - تقدم دار فالنتينو للأزياء مشروعها الجديد "فالنتينو سليبينج ستوك" بالتعاون مع دار الأقمشة الباريسية الشهيرة "تيشو ماركت"، وذلك بهدف إعادة الاستخدام الإبداعي للأقمشة الموجودة بالدار والتي تعتبر من كنوز منسوجات الأزياء الراقية والمتبقية من مجموعات ازياء السيدات والرجال .



وسيتم التبرع بجميع عائدات المبيعات بالكامل إلى برنامج "بوتيجا التدريبي" التابع للدار والذي يهدف إلى تخريج كوادر من المحترفين للعمل في ورش تصنيع العلامة التجارية.



وقد نشأت الشراكة بين الدار والبائع الفرنسي ( الذي بدأ نشاطه في 2010) منذ سبتمبر 2021 واعتبرته فالنتينو شريكاً مثالياً بفضل خبرته واهتمامه بالقيمة التي يمكن أن تضيفها الأقمشة، والاهتمام بالإبداع المسؤول، والتواصل الوثيق مع الذين ينتمون إلى عالم الفن والسينما والأوبرا والمسرح ومدارس الموضة.



وهكذا عادت إلى الحياة أقمشة مثل الشيفون، والتفتا، والساتان ديفوري، والكريب المطبوع بالأزهار، والجورجيت الحريري، والدانتيل والجيبير المستخدم في مجموعات الدار والتي يتم الاحتفاظ بها في الأرشيف لأنه كان لا يعاد استخدامها مرة أخرى. (أنسامد).



