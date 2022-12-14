ارماني يعرض في سانت موريتز لإنقاذ الأنهار الجليدية

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - قدمت دار الأزياء الإيطالية الفاخرة جورجيو ارماني مجموعة خريف و شتاء 2022/23 في منتجع التزلج سانت موريتز في سويسرا بعنوان " جيورجو ارماني نيفي (المجموعة الجليدية) بهدف لفت الأنظار لضرورة انقاذ الأنهار الجليدية.



ونظم العرض في عطلة نهاية الأسبوع بالتعاون مع مجلس السياحة السويسرى.



وتهدف دار أرماني بهذا العرض التشجيع على إعادة استخدام المواد وتعزيز جمع النفايات واستخدام الاضاءة الموفرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالإضافة إلى دعم التبرع للمشروع السويسري"مورت الايف" الذي انشئ لحماية الأنهار الجليدية وضمان حمايتها على المدى البعيد في جميع انحاء العالم.



وهكذا يواصل ارماني دعوته التي بدأها في شتاء 2011 بداية من منتجع سانت موريتز وسيتبعه محطات أخرى من منتجعات تزلج اوروبية مرموقة مثل ميجيف وفيربييه وكورشفيل. (أنسامد).



