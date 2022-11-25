أزياء الثلاثينيات والسبعينيات في متاجر فالنتينو الجديدة

(أنسامد) - نوفمبر 25 - روما - كشفت دار فالنتينو للازياء الراقية عن مفهوم جديد لمتاجرها على مستوى العالم من خلال عرض موديلات تبرز جمال الثلاثينيات وجرأة السبعينيات.



فقد قامت الدار بإعادة تصميم تدريجي للبوتيكات الدولية بداية من شهر نوفمبر الحالي، وهو مشروع ولد داخل الدار نفسها والذي يعزز اهتمام العلامة التجارية بعملائها.



يمثل المفهوم الجديد هوية فالنتينو بصفتها دارًا للأزياء الراقية، بتصميم داخلي يترجم النهج الحرفي والجماليات للعلامة التجارية.



انطلاقاً من هذا النهج، يتم تقديم مجموعات الملابس الرجالية والنسائية الجاهزة ، جنبًا إلى جنب مع إكسسوارات فالنتينو جارافاني.



و يقدم كل متجر تجربة مختلفة بمفهوم جمالي. وتشير التصميمات الداخلية إلى زخارف آرت ديكو في الثلاثينيات والجمالية الجريئة في السبعينيات، والتي تمتزج في لغة معاصرة ويتم التعبير عنها من خلال لوحة من المواد والتفاصيل المستوحاة من المباني الرومانية.



كما يشمل المفهوم الجديد أيضًا الهندسة المعمارية للمحلات، مع بلاط السيراميك الذي يغطي الواجهة والأرضيات المحددة بأنماط هندسية أيقونية من رخام بوتيتشينو. (أنسامد).



